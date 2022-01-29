Все модницы мира могут взять на вооружение стильный спортивный костюм на замочке, который уже теперь начинает носить знаменитая манекенщица.

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33-летняя знаменитость, как и большинство звезд, занимается дизайном собственной одежды. Модель имеет собственный бренд купальников, поэтому постоянно делится с фанатами модными новинками, демонстрируя свое стройное тело.

Кэндис также снимается для рекламы многих знаменитых марок. Недавно она примерила спортивный серый костюм от известного бренда Alo, который представляет одежду для фитнеса и йоги.

Модель надела серый костюм-двойку, который состоял из укороченного свитшота на замочке и штанов на резинке. Спортивный образ Кэндис Свейнпол дополнила белыми носками и цветными кроссовками Nike.



Кэндис Свейнпол в стильном спортивном костюме / Фото из инстаграма модели



Кэндис Свейнпол в стильном спортивном костюме / Фото из инстаграма модели

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