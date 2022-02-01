Леони Ханне не только активно диктует тренды модницам со всего мира, но и на себе демонстрирует эффектные аутфиты. Красавица умеет идеально совместить в одном образе несколько разноцветных вещей, а также стилизировать look в одном оттенке.

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В одном из своих недавних выходов любимица стритстайл-фотографов показала, как интегрировать главный цвет 2021 года в свой образ.

Эффектный образ Леони Ханне

Знаменитая блогерша вышла на прогулку в салатовом свитере с высокой горловиной. На низ она надела широкие черные джинсы, которые заправила в ботинки.

Сверху блондинка примерила зеленое пальто оверсайз и подобрала к нему в тон пушистую сумку. Образ дополнили черные солнцезащитные очки с зеленой оправой.

Современная икона стиля в своем новом образе сделала ставку на зеленый цвет. Вдохновившись образом трендсеттера, можно легко повторить аутфит с любым другим цветом.



Модный выход Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсера



Модный выход Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюэнсера