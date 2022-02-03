За інстаграмом Леоні Ганне слідкують 4 мільйони людей. Білявка з Берліна для тисячі дівчат зі всього світу є справжнім джерелом натхнення. Її особистий профіль – клондайк готових образів на всі сезони та різні випадки життя.

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Інфлюенсерка створює чимало образів у кежуальному та спортивному стилі, втім левову частку її аутфітів складають вишукані стилізації елегантного вбрання та колірні поєднання. Леоні добре знається на колорблокінгу, однак також любить часто створювати монохромні образи.

Під час останнього виходу німкеня показала не надто практичний зимовий look, втім надзвичайно стильний та ефектний.

Образ Леоні Ганне

Для прогулянки фешіоніста обрала сірий топ та джинси з підкатами. Зверху вона одягнула білий пуховик з сірим низом від бренду Canada Goose. Леоні приміряла верхній одяг з екологічної колекції. Бренд також слідом за багатьма марками відмовився від використання хутра у своєму вбранні.

До розкішного верху улюблениця streetstyle-фотографів підібрала білі туфлі-човники на підборах. Красуня доповнила образ сріблястою сумкою Chanel та сонцезахисними окулярами з білою оправою.

Fashion-інфлюенсерка зачесала волосся у хвіст та зробила кілька кадрів на дорозі у стилі стрітстайлу.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки