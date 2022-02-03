Амаль Клуні давно назвали іконою стилю. Вона вміє чудово виглядати і на світських заходах, і на роботі, і на звичайній прогулянці. Зараз знамените сімейство вкрай кудись виходить. У жовтні Джорж та Амаль Клуні вперше за 2 роки вийшли разом на публіку.
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Рідкісний вихід закоханих відбувся у 2021 році на прем'єрі фільму "Ніжний бар". Для червоної доріжки Джордж обрав костюм чорного кольору і чорну сорочку, водночас як Амаль – чорну сукню зі сріблястими візерунками, переділеною у поясі.
Амаль та Джордж Клуні на червоній доріжці в Лос-Анджелесі / Фото Getty Images
Згодом знамените подружжя вразило своїм виходом на Лондонському кінофестивалі. Кохана актора на червоній доріжці позувала перед об'єктивами у вишуканій білій сукні зі шлейфом та паєтками, що відблискували різними кольорами.
Джордж та Амаль Клуні / Фото Getty Images
На червоних доріжках Амаль Клуні завжди віддає перевагу вишуканим сукням, втім у повсякденному житті віддає перевагу стриманим образам. Всупереч її роботі у сфері зі строгим дрес-кодом, їй завжди вдається залишатися жіночною, привабливою та стильною.
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Getty Images
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Pinterest
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Pinterest
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Getty Images
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Pinterest
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Getty Images
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Getty Images
Найкращі образи Амаль Клуні / Фото з Pinterest