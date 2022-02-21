33-летней блогерше удается создавать идеальные образы на прогулку, на светские мероприятия и красные дорожки. Блондинка обожает длинные платья, которые прекрасно компонуют с ее высоким ростом, поэтому часто демонстрирует своей многомиллионной аудитории образы в платьях длины макси.

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Трендсеттерша уже много лет тесно сотрудничает с известными брендами, поэтому прорекламировала в своем блоге новый аромат духов от Valentino. К своей работе Леони подходит ответственно, для удачных кадров составила полноценный образ на основе платья и сумки от итальянской марки.

Образ Леони Ханне

Немка надела фиолетовое платье на длинный рукав из прозрачной ткани. Любимица фэшн-фотографов выбрала изделие из новой весенне-летней коллекции. Основной фишкой креативного директора бренда Valentino Пьерпаоло Пиччоли стала насыщенная палитра цветов, поэтому Леони выбрала для себя фиолетовый цвет платья с отсылкой к главному цвету года Very Perri.

Леони Ганне дополнила образ коричневыми сандалиями и украшениями. Она примерила на шею золотистое колье из цепочек, надела серьги и браслет с камнями. Блондинка распустила волосы и сделала нежный макияж. Довершением аутфита стала коралловая сумка Roman Stud.



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма



Роскошный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма

Последние выходы Леони Ганне, которые стоят вашего внимания

Леони Ханне прогулялась по Нью-Йорку в кедах и длинной шубе;

Инфлюенсерша выбрала для городской прогулки белый пуховик и туфли;

Немецкая блогерша показала идеальный зеленый total look.