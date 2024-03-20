Королева Ранія одягнула светр-туніку, який давно вийшов з моди: цікаві фото

Йорданська королева Ранія аль-Абдалла нещодавно здійснила візит до Фонду Аль-Амана. Її Величність продемонструвала ефектний вихід. Вона одягнула светр-туніку про який вже всі давно забули.

Королева Ранія любить міксувати у своїх образ насичені та базові кольори. Знаменитість завжди ретельно підходить до своїх образів та формує аутфіт до найменших дрібниць.

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Образ королеви Ранії

Під час свого візиту до Фонду, в якому будуть живуть діти-сироти, королева одягнула стриманий та красивий образ. Зверху Ранія одягнула подовжений светр з горловиною відтінку латте. Його особливістю є розріз, який від грудей до талії зашнуровується, а до колін роз’єднаний.

Низ доповнили штани палаццо з льону молочного відтінку та коричневе шкіряне взуття з переплетами. Лаконічний аутфіт Її Величність доповнила годинником. Вона розпустила волосся та зробила ніжний макіяж в базових тонах.

Королівські особи часто надають перевагу приглушеним тонам у своїх образах, тож Ранія – не виключення. Своїм прикладом Її Величність доводить, що нейтральні тони є основними елементами гардероба, у які варто інвестувати.

Ранія зустрілася з групою осиротілої молоді, яка користується освітніми стипендіями, навчальними програмами організації та фінансовою підтримкою. Фонд Аль-Аман був заснований у 2006 році королевою Ранією.

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