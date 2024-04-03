Королева Ранія зачарувала традиційним йорданським вбранням з вишивкою: фото неймовірного образу

Королева Ранія зустрілася з групою жінок на іфтарі – вечірньому прийомі їжі під час місяця Рамадан. Гостей вона відзначила за внесок у місцеву громаду в бездоганній сукні.

Її Величність у губернаторстві Джераш подякувала всім жінкам за участь у соціальній та молодіжній діяльності.

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"Ви неймовірна й гідна захоплення група йорданських жінок. Кожен із вас є втіленням доброти та щедрості у своїх домівках і за їх межами", – зазначила королева Ранія.

Образ королеви Йорданії

Її величність була одягнена в традиційний йорданський одяг. Вона приміряла довгу чорну сукню з атласу з червоними вставками. Воно було обрамлене вишивкою на рукавах та по вертикалі країв.

Вбрання було оздоблене поясом, яке зав’язувалося ззаду та вишитою стрічкою, яка спадала вниз. Королева Ранія зачесала волосся в пучок та одягнула коштовні прикраси – сережки та кольє.

До свого образу вона підібрала чорні замшеві туфлі та червоний шовковий клатч. Як завжди, її образ доповнював бездоганний макіяж.



Розкішний образ королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності

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