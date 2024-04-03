Її Величність у губернаторстві Джераш подякувала всім жінкам за участь у соціальній та молодіжній діяльності.
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"Ви неймовірна й гідна захоплення група йорданських жінок. Кожен із вас є втіленням доброти та щедрості у своїх домівках і за їх межами", – зазначила королева Ранія.
Образ королеви Йорданії
Її величність була одягнена в традиційний йорданський одяг. Вона приміряла довгу чорну сукню з атласу з червоними вставками. Воно було обрамлене вишивкою на рукавах та по вертикалі країв.
Вбрання було оздоблене поясом, яке зав’язувалося ззаду та вишитою стрічкою, яка спадала вниз. Королева Ранія зачесала волосся в пучок та одягнула коштовні прикраси – сережки та кольє.
До свого образу вона підібрала чорні замшеві туфлі та червоний шовковий клатч. Як завжди, її образ доповнював бездоганний макіяж.
Розкішний образ королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності
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