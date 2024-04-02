Українська виконавиця не є прихильницею студійних фотосесій, тому частіше викладає в інстаграмі лайфстайл-світлини. 2 квітня співачка вирішила підібрати для себе концертні образи від відомого бренду Frolov та завітала в гості до засновника бренду Івана Фролова.

Читайте також Маша Єфросиніна прогулялася Києвом з сумкою за 100 тисяч гривень: фото весняного образу

Образ Наді Дорофєєвої

Погода у Києві досить сонячна, а тепло дозволяє вже фантазувати з літніми елементами гардероба. Для нового виходу Дорофєєва одягнула білий лонгслів, а зверху – чорну мінісукню з тонкими бретельками.

Щоб створити аутфіт в стилі casual, Надя одягнула на низ високі чорні чоботи-козаки на підборах та червону бейсболку. Такий аутфіт виглядає свіжо та цікаво та повністю відображає стиль співачки, яка обожнює кежуал.



Цікавий образ Наді Дорофєєвої / Скриншот з інстаграму співачки

Стиль Наді Дорофєєвої

Виконавиця без вагань може поєднати широкі джинси з розрізами з корсетом чи поєднати сукню з кепкою. Надя любить оверсайз та спортивні речі, тож найчастіше з’являється в таких образах.

Попри експерименти з одягом, співачка віддає перевагу базовим відтінкам: сірого, білого, коричневого. Серед головних уборів, Надя часто обирає кепки та часто носить їх у повсякденних образах.

А ще співачка обожнює сорочки та використовує як частину багатошарового образу або ж зав’язує на талії. Також Надя любить доповнювати образи масивним взуттям – габаритними чоботами чи кросівками на високій підошві.