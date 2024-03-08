Королева Летиція змінила зачіску та підкорила образом в чорному пальто: ефектний кадр

Іспанська королева Летиція відвідала сучасний ярмарок мистецтва. Вона, як завжди, продемонструвала бездоганний образ в класичних елементах гардероба.

У світ дружина короля Філіпа VI вийшла з новою зачіскою. Знаменитість не робила якихось кардинальних змін, а всього лише підстригла волосся. На відкритті сучасного ярмарку мистецтва ARCO Летиція мала свіжий вигляд.

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На публічному заході в Мадриді королева Летиція з’явилася зі своїми чоловіком Філіпом VI. Вони разом виступили на відкритті ярмарку.

Образ королеви Летиції

Іспанська королева постала перед камерами фотографів у розкішному довгому пальті довжини міді від бренду Caroline Herrera. Цей верхній одяг ідеально видовжував силует.

Її Величність доповнила образ найкращим класичним поєднанням – білою сорочкою зі шлейфом для банта та чорними завуженими штанами. Летиція завершила аутфіт туфлями-човниками від іспанського бренду Massimo Dutti. Королева часто поєднує демократичні речі з вбранням від люксових Модних будинків.

Образ знаменитість підкреслила чорною мінімалістичною сумкою від Carolina Herrera та прикрасами від бренду Gold & Roses.

Візажисти зробили для Летиції її звичний макіяж в ніжних відтінках, з ледь помітними коричневими тінями на повіках та рожевими губами. Іспанський король вийшов у світ в сірому костюмі, білій сорочці та блакитній краватці.



Розкішний вихід королеви Летиції та короля Філіпа VI / Фото Getty Images

Вишукані аутфіти королеви Летиції