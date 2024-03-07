56-річна зірка також з’являється без косметики на світських заходах та показах моди. Памела розповіла в інтерв’ю виданню CR Fashion Book, що без макіяжу почуває себе вільною. За її словами, це нормально бути такою як ти є.

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Їй також подобається, що всі позитивно сприймають її природну красу, а світлини без макіяжу не піддаються осуду.

У мене є багато чудових друзів, які є візажистами, перукарями та стилістами, але сидячи в кріслі, я втрачаю кілька годин свого життя,

– зазначила Памела.

Телезірка також додала, що "коли ми старіємо, то вже перестаємо ганятися за чимось та починаємо цінувати дрібниці". Для неї важливим є час на самоті, достатня кількість сну, дієта, довгі прогулянки та якісно проведений час з рідними людьми.

Фотосесія Памели Андерсон

Знаменитість позувала для глянцю у прозорому комбінезоні з блискітками, у чорному пальті та лосинах зі штрипками. Памела Андерсон також позувала у тілесному боді та капронових колготах, в сріблястій накидці з бахромою та цікавому головному уборі.



Памела Андерсон знялася без макіяжу / Фото CR Fashion Book



Памела Андерсон знялася без макіяжу / Фото CR Fashion Book



Памела Андерсон знялася без макіяжу / Фото CR Fashion Book

Раніше Памела Андерсон знялася для видання HIGHSNOBIETY, примірявши на собі цікаві образи. Її вигляд без макіяжу вже стає її особистою фішкою, оскільки останнім часом вона стала ще більше затребуваною.

Нагадаємо, що кінозірка спричинила фурор своєю появою на Тижні моди в Парижі та в рекламній кампанії Proenza Schouler весна-літо 2024. Тепер, здається, глянці навіть не захочуть використовувати макіяж для Памели Андерсон, адже навіть без нього 56-річна зірка виглядає дивовижно.