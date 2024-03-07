56-летняя звезда также появляется без косметики на светских мероприятиях и показах моды. Памела рассказала в интервью изданию CR Fashion Book, что без макияжа чувствует себя свободной. По ее словам, это нормально быть такой как ты есть.

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Ей также нравится, что все положительно воспринимают ее естественную красоту, а фотографии без макияжа не подвергаются осуждению.

У меня есть много замечательных друзей, которые являются визажистами, парикмахерами и стилистами, но сидя в кресле, я теряю несколько часов своей жизни,

– отметила Памела.

Телезвезда также добавила, что "когда мы стареем, то уже перестаем гоняться за чем-то и начинаем ценить мелочи". Для нее важно время в одиночестве, достаточное количество сна, диета, длинные прогулки и качественно проведенное время с родными людьми.

Фотосессия Памелы Андерсон

Знаменитость позировала для глянца в прозрачном комбинезоне с блестками, в черном пальто и лосинах со штрипками. Памела Андерсон также позировала в телесном боди и капроновых колготах, в серебристой накидке с бахромой и интересном головном уборе.



Памела Андерсон снялась без макияжа / Фото CR Fashion Book



Памела Андерсон снялась без макияжа / Фото CR Fashion Book



Памела Андерсон снялась без макияжа / Фото CR Fashion Book

Ранее Памела Андерсон снялась для издания HIGHSNOBIETY, примерив на себе интересные образы. Ее вид без макияжа уже становится ее личной фишкой, поскольку в последнее время она стала еще более востребованной.

Напомним, что кинозвезда произвела фурор своим появлением на Неделе моды в Париже и в рекламной кампании Proenza Schouler весна-лето 2024. Теперь, кажется, глянце даже не захотят использовать макияж для Памелы Андерсон, ведь даже без него 56-летняя звезда выглядит удивительно.