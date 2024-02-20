Її Величність приїхала на щорічний тур талантів, який організовує фонд принцеси Жиронської, почесним головою якого є її чоловік король Феліпе.

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Talent Tour просуває майбутнє молоді в Іспанії та створює платформу, яка об’єднує, активізує та навіть покращує їхні таланти. У 2024 році основними стали 5 сфер інтересів: працевлаштування та підприємницька діяльність, фізичне здоров’я, емоційне здоров’я та соціальний вплив.

Образ королеви Летиції

51-річна знаменитість обрала для себе смарагдову сукню довжини міді з вкороченими рукавами від іспанського бренду за 80 євро. Королева Летиція відома тим, що залюбки одягає вбрання з мас-маркету та міксує прості речі з дизайнерськими речима.



Стильний образ королеви Летиції / Фото Getty Images

Зверху іспанка одягнула лаконічний світло-коричневий тренч від бренду CAROLINA HERRERA. У час, коли всі інфлюенсерки та відомі люди хизуються сумками від люксового бренду, королева Летиція без вагань виходить в світ з сумкою відтінку тіффані від бренду Uterque, яка входить в компанію Inditex.

Найдорожчим в образі Летиції стали сережки з рожевого золота, діамантами та смарагдами. Ювелірні вироби від бренду Gold&Roses коштують 77 тисяч гривень. Ніжний образ королева доповнила базовими бежевими туфлями-човниками на підборах.