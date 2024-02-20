36-річна модель завжди виглядає божественно. Всі свої образи вона ретельно продумує до найменших дрібниць, тож на світській події продемонструвала бездоганний аутфіт.

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Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Манекенниця одягнула чорний боді на довгий рукав з горловиною, поєднавши його зі спідницею довжини максі з прозорої чорної сітки. Виріб був прикрашений чорними цятками.

Лаконічний аутфіт Розі доповнила чорними туфлями-човниками та довершила вихід великою кількістю прикрас. На шию вона одягнула коштовне кольє, а на руку одягнула багато ювелірних браслетів та перстень з діамантами.

Модель вирішила також приміряти чорну шубку зі шлейфом, яка каскадом спадала позаду неї. Білявка розпустила волосся та вклала його на один бік, а на обличчі візажисти нанесли ефектний макіяж, який підкреслив її пухкі губи на красиві очі.

Спідниця, яку одягнула Розі Гантінгтон-Вайтлі є справжнім трендом 2024 року. Багато дизайнерів звернулися у своїх колекціях до культової спідниці 1990-х та представили білизняну модель з прозорих тканин. Моделі носили такі спідниці з топами, лонгслівами та подовженими жакетами.

Манекенниця обрала спідницю в горошок, який також повертається в моду. Бренди презентували в гороховий принт корсети, спідниці, сорочки, костюми та багато інших речей.