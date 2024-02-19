Кілька днів тому модниця відвідала показ нової колекції бренду Versace, що проходив у Нью-Йорку. На fashion-подію білявка одягнула красиве вбрання та навіть показала, який антитренд знову повертається в моду.

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Образ Леоні Ганне

Улюблениця стрітстайл-фотографів вміє не лише підбирати вбрання, але й вдало поєднувати кольори між собою. Вона не боїться експериментувати, адже всі її стилізації виглядають просто неймовірно.

Загалом Леоні любить міксувати між собою останні трендові новинки, але й від класики не відмовляється. На шоу Versace німкеня приїхала в чорному елегантному костюмі, що складався з жакета, який підкреслював талію та короткої спідниці.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Чорне вбрання інфлюенсерка доповнила білою сумкою Medusa 95 від Versace та білосніжними чоботами з відкритою п’яткою та носком також від італійського бренду, яким керує Донателла Версаче. Варто зазначити, що такі чоботи давно вийшли з моди, але мають всі шанси знову стати популярними. Сумку та взуття Леоні Ганне придбала з нової весняно-літньої колекції 2024.



Модний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Волосся дівчина зібрала в пучок та довершила ніжний аутфіт чорними сонцезахисними окулярами. Образ Леоні Ганне був витриманий не лише в класичному стилі, але й в дорогих кольорах – білому та чорному. Вони не лише окремо завжди виглядають благородно, але й разом мають неперевершений та ефектний вигляд.