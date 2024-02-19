Несколько дней назад модница посетила показ новой коллекции бренда Versace, проходивший в Нью-Йорке. На fashion-событие блондинка надела красивый наряд и даже показала, какой антитренд снова возвращается в моду.

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Образ Леони Ханне

Любимица стритстайл-фотографов умеет не только подбирать наряды, но и удачно сочетать цвета между собой. Она не боится экспериментировать, ведь все ее стилизации выглядят просто невероятно.

В общем Леони любит миксовать между собой последние трендовые новинки, но и от классики не отказывается. На шоу Versace немка приехала в черном элегантном костюме, состоящий из жакета, который подчеркивал талию и короткой юбки.



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Черный наряд инфлюенсерка дополнила белой сумкой Medusa 95 от Versace и белоснежными сапогами с открытой пяткой и носком также от итальянского бренда, которым руководит Донателла Версаче. Стоит отметить, что такие сапоги давно вышли из моды, но имеют все шансы снова стать популярными. Сумку и обувь Леони Ханне приобрела из новой весенне-летней коллекции 2024.



Модный образ Леони Ханне / Фото из инстаграма инфлюенсерки

Волосы девушка собрала в пучок и довершила нежный аутфит черными солнцезащитными очками. Образ Леони Ханне был выдержан не только в классическом стиле, но и в дорогих цветах – белом и черном. Они не только отдельно всегда выглядят благородно, но и вместе имеют непревзойденный и эффектный вид.