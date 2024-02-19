Схоже, знаменитість не збирається прощатися з образом Барбі, адже вчергове продемонструвала на собі лялькову сукню з рожевим кольором.

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Образ Марго Роббі

Стиліст актриси Ендрю Мукамал вирішив для церемонії BAFTA, що проходила в Лондоні, підібрати для Марго витончену сукню. Знаменитість вийшла на червону доріжку в розкішній сукні від Armani Privé.

Акторка обрала для себе довге плаття з двох матеріалів – чорного оксамиту та рожевого шовку. Сукню-бюстьє доповнював ліф з лелітками на грудях. Виріб чорного кольору вдосконалила рожева шовкова вставка, яка візуально зробила талію Марго ще стрункішою.

Знаменитість виглядала в цьому вбранні ніби лялька Барбі, яку щойно вийняли з коробки. Її аутфіт довершували чорні оксамитові рукавички та мінімалістична зачіска, зібрана в пучок. Марго оголила шию, не додаючи жодних кольє чи ланцюжків. Білявка лише одягнула сережки-каплі з білими каменями. Її макіяж був витриманий в природних тонах з рожевими тінями на повіках та рожевими губами.



Розкішний образ Марго Роббі / Фото Getty Images

Номінація Марго Роббі та "Барбі"

Марго Роббі номінували на найкращу жіночу роль у головній ролі фільму "Барбі". Загалом фільм отримав 5 номінацій, включаючи найкращу чоловічу роль другого плану для Райана Гослінга, однак у жодній з номінацій не переміг.

Марго Роббі випустить книгу про образи "Барбі"

Акторка та її стиліст випустять книжку з усіма костюмами та сукнями, які одягала Марго Роббі під час престуру фільму "Барбі". Вона має назву "Barbie: The World Tour" і вийде друком уже 8 березня від видавництва Rizzoli у партнерстві з виробником ляльок Mattel. Вбрання, які приміряла знаменитість були створені Джорджіо Армані, Донателлою Версаче, Schiaparelli, Vivienne Westwood, Chanel і багатьма іншими відомими брендами.