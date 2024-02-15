Пропагандистські ЗМІ в захваті: Кайлі Дженнер сфотографувалася в шубі російського бренду

15 лютого 2024, 23:10
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Кайлі Дженнер

Впливовиця зібрала образ до Дня святого Валентина з верхнім вбранням від Nereja. Ба більше, вона майже повністю повторила стайлінг шуби з оригінальної рекламної кампанії.

Деякі західні знаменитості не обтяжують себе принципами і продовжують обирати для образів вбрання дизайнерів з країни-окупанта навіть після двох років повномасштабної війни. Їх зовсім не тривожить геноцид, який росіяни вчиняють на українських землях, проте вони радо романтизують в аутфітах настрій "російської дівчини". І виявилося, що Кайлі Дженнер – серед таких зірок. 

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Образ блогерки

Дженнер виклала в інстаграмі фотографії, які присвятила Дню закоханих. На світлинах вона позує у джинсах Levis 501, туфлях з гострим носком і в шубі від російського бренду Nereja.

І схоже, що стилісти телезірки Маккензі Гранквіст і Александра Роуз майже повністю відтворили оригінальний образ московських дизайнерів. 

Пізніше зірка поділилася ще одним фото у російському вбранні – це уже не кадри з фотосесії, а селфі з авто. 


Кайлі Дженнер в шубі російського бренду / Фото з інстаграму впливовиці

ЗМІ країни-окупанта, які пишуть про моду, уже рясніють заголовками про гордість за російських дизайнерів. Водночас сама Дженнер вирішила не відмічати бренд у дописі інстаграму. 

Інші скандали з зірками

  • Дженніфер Лопес знялася для обкладинки свого альбому This Is Me Now в комбінезоні від одного з найвідоміших російських брендів YANINA Couture. Засновниці живуть в Монако, але виробляється одяг в Москві.
  • А Росіянка Ірина Шейк одягнула бра від українського бренду на березневу обкладинку Vogue British. Раніше модель потрапила в гучний скандал через фашистську літеру Z. У день коли окупанти вчинили черговий терористичний акт у Вінниці в 2022 році, вона показала своїй багатомільйонній аудиторії, як париться у російській лазні та їсть салат олів’є. Модель підписала фото словами "Russianzz on Wednasday" (Росіяни в середу)".

Автор: Карина Ляшенко