Пропагандистські ЗМІ в захваті: Кайлі Дженнер сфотографувалася в шубі російського бренду

Впливовиця зібрала образ до Дня святого Валентина з верхнім вбранням від Nereja. Ба більше, вона майже повністю повторила стайлінг шуби з оригінальної рекламної кампанії.

Деякі західні знаменитості не обтяжують себе принципами і продовжують обирати для образів вбрання дизайнерів з країни-окупанта навіть після двох років повномасштабної війни. Їх зовсім не тривожить геноцид, який росіяни вчиняють на українських землях, проте вони радо романтизують в аутфітах настрій "російської дівчини". І виявилося, що Кайлі Дженнер – серед таких зірок.

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Образ блогерки

Дженнер виклала в інстаграмі фотографії, які присвятила Дню закоханих. На світлинах вона позує у джинсах Levis 501, туфлях з гострим носком і в шубі від російського бренду Nereja.

І схоже, що стилісти телезірки Маккензі Гранквіст і Александра Роуз майже повністю відтворили оригінальний образ московських дизайнерів.

Пізніше зірка поділилася ще одним фото у російському вбранні – це уже не кадри з фотосесії, а селфі з авто.



Кайлі Дженнер в шубі російського бренду / Фото з інстаграму впливовиці

ЗМІ країни-окупанта, які пишуть про моду, уже рясніють заголовками про гордість за російських дизайнерів. Водночас сама Дженнер вирішила не відмічати бренд у дописі інстаграму.

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