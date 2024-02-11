Так схожа на свого хлопця: Кайлі Дженнер здивувала новою короткою стрижкою

"Ефект бойфренда" – так шанувальники прозвали нову зачіску зірки. Підписники вважають, що Кайлі і її обранець Тімоті Шаламе тепер як дві краплі води.

Кайлі Дженнер опублікувала в інстаграмі фото з новою яскравою зачіскою. Зірка серіалу "Сімейство Кардашян" відійшла від свого звичного стилю брюнетки з хвилястим волоссям до плечей.

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Нова стрижка фешн-діви

Тепер знаменитість має витончений боб, який підкреслює її чудову лінію підборіддя та шию. Чубчик вона вклала на бік.

Американська підприємиця поділилася кількома дописами, у яких показала укладку та стилізацію нової зачіски. Вона одягнула чорний укорочений топ без бретелей і спідницю в тон.



Кайлі Дженнер з новою зачіскою / Фото з інстаграму зірки

Одну зі світлин Кайлі підписала: "Кріс Дженнер тремтить". Усе тому, що коротке каре – зачіска, якій уже довгий час не зраджує голова сімʼї Кардашян Кріс Дженнер. Тож коли її наймолодша донька зважилася обрізати волосся, багато людей почали їх порівнювати.

Але ще більше підписників світської левиці написали, що тепер вона схожа на свого хлопця – актора Тімоті Шаламе. Коментар під фото про "ефект бойфренда" за добу набрав понад 20 000 вподобань.

Що відомо про стосунки Шаламе і Дженнер

Уперше про роман між актором та інфлюенсеркою заговорили у квітні 2023 року. Однак вперше пара разом з'явилася на публіці аж у вересні – на концерті Бейонсе в Лос-Анджелесі.

Таблоїди пишуть, що вони познайомилися завдяки сестрі Кайлі – Кендалл Дженнер, – яка добре товаришує з Шаламе.

А нещодавно пара замилувала публіку на церемонії нагородження "Золотий глобус". Вони, здається, навіть разом продумувала святкові образи – і актор, і впливовиця були одягнені у чорне.

Яскраві виходи Кайлі Дженнер