Дженніфер Лопес відпочиває на пляжі в купальнику від українського бренду: яскраві фото

Папараці зафіксували момент, коли зірка гуляла берегом на Карибах у білосніжному бікіні від SWIM BY DI. Співачка зачарувала шанувальників своєю бездоганною фігурою.

Українську компанію Swim By Di не вперше обирають світові знаменитості. Бренд відомий своїми стильними і якісними купальниками. А тепер їхній успіх отримав ще одне підтвердження, коли для свого відпочинку їхню модель купила американська акторка та співачка Дженніфер Лопес.

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На фото з відпустки Джей Ло на Карибах можна побачити білосніжний ліф Swim By Di моделі Caprera. На сайті такий коштує 3 300 гривень.

Знаменитості полюбився цей купальник, адже у ньому вона позувала на пляжі і пів року тому.

Зірка обирає цей бренд не вперше

Також відомо, що Caprera – не єдина модель бренду, яка є у гардеробі Дженніфер Лопес. Раніше її уже бачили у суцільному купальнику Setai – він також від Swim By Di.

Що відомо про Swim By Di

Swim By Di – це український бренд, що переосмислює класичні моделі купальників, які набули популярності в 90-их роках. Надихаючись образами супермоделей з 90-х, дизайнери створюють позачасові дизайни, що підкреслюють всі форми жіночого тіла, а асиметричні купальники і глибокі вирізи – відмінна риса Swim By Di.

Знаменитості у вбранні від українських брендів

Українські дизайнери вже давно підкорили світових селебретіс, які обирають вбрання від наших брендів. Наприклад, нещодавно Дуа Ліпа показала фото у шкіряній куртці Masha Popova. У цьому вбранні співачка подорожувала по Індії.

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