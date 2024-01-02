Дженніфер Лопес відпочиває на пляжі в купальнику від українського бренду: яскраві фото
Джерело:SWIM BY DI
Папараці зафіксували момент, коли зірка гуляла берегом на Карибах у білосніжному бікіні від SWIM BY DI. Співачка зачарувала шанувальників своєю бездоганною фігурою.
Українську компанію Swim By Di не вперше обирають світові знаменитості. Бренд відомий своїми стильними і якісними купальниками. А тепер їхній успіх отримав ще одне підтвердження, коли для свого відпочинку їхню модель купила американська акторка та співачка Дженніфер Лопес.
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На фото з відпустки Джей Ло на Карибах можна побачити білосніжний ліф Swim By Di моделі Caprera. На сайті такий коштує 3 300 гривень.
Знаменитості полюбився цей купальник, адже у ньому вона позувала на пляжі і пів року тому.
Зірка обирає цей бренд не вперше
Також відомо, що Caprera – не єдина модель бренду, яка є у гардеробі Дженніфер Лопес. Раніше її уже бачили у суцільному купальнику Setai – він також від Swim By Di.
Що відомо про Swim By Di
Swim By Di – це український бренд, що переосмислює класичні моделі купальників, які набули популярності в 90-их роках. Надихаючись образами супермоделей з 90-х, дизайнери створюють позачасові дизайни, що підкреслюють всі форми жіночого тіла, а асиметричні купальники і глибокі вирізи – відмінна риса Swim By Di.
Знаменитості у вбранні від українських брендів
Українські дизайнери вже давно підкорили світових селебретіс, які обирають вбрання від наших брендів. Наприклад, нещодавно Дуа Ліпа показала фото у шкіряній куртці Masha Popova. У цьому вбранні співачка подорожувала по Індії.
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