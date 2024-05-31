У капелюсі з вуаллю та чорному костюмі: Демі Мур підкорила новим образом

Американська акторка Демі Мур демонструє стильні й ефектні образи, тож показала у своєму інстаграмі елегантний та розкішний вихід на основі чорного костюма й капелюха.

Демі Мур тісно співпрацює із зірковим стилістом, тож постійно демонструє в мережі цікаві виходи. Минулого тижня 61-річна акторка вражала сукнями Каннський кінофестиваль, а нещодавно відвідала світський захід у Лос-Анджелесі. Демі Мур прийшла на показ другого сезону серіалу "Ворожнеча".

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Образ Демі Мур

Акторка підібрала для себе вбрання в класичному стилі. Вона одягнула цупку футболку з горловиною та подовженими рукавами та штани палаццо. Образ доповнили чорні туфлі на підборах та незвичний головний убір – капелюх з вуаллю.

Серед аксесуарів знаменитість обрала чорні сережки, браслети та персні, а довге волосся зачесала у хвіст.

Такий строгий образ Демі Мур відтворила не просто так. Знаменитість приміряла вбрання з відсиланням до її героїні в серіалі Енн Вудворт, яка була американською світською левицею з трагічною долею. У 1940 році, коли вона працювала радіоакторкою її визнали "Найкрасивішою дівчиною на радіо".



Стильний образ Демі Мур / Фото з інстаграму акторки

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