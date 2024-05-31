Деми Мур тесно сотрудничает со звездным стилистом, поэтому постоянно демонстрирует в сети интересные выходы. На прошлой неделе 61-летняя актриса поражала платьями Каннский кинофестиваль, а недавно посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. Деми Мур пришла на показ второго сезона сериала "Вражда".

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Образ Деми Мур

Актриса подобрала для себя наряд в классическом стиле. Она надела плотную футболку с горловиной и удлиненными рукавами и брюки палаццо. Образ дополнили черные туфли на каблуках и необычный головной убор – шляпа с вуалью.

Среди аксессуаров знаменитость выбрала черные серьги, браслеты и кольца, а длинные волосы зачесала в хвост.

Такой строгий образ Деми Мур воспроизвела не просто так. Знаменитость примерила наряд с отсылкой к ее героине в сериале Энн Вудворт, которая была американской светской львицей с трагической судьбой. В 1940 году, когда она работала радиоактрисой ее признали "Самой красивой девушкой на радио".



Стильный образ Деми Мур / Фото из инстаграма актрисы

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