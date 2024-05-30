Знаменитость опубликовала подборку фотографий в ярком платье. Как всегда, Тина Кароль выглядела потрясающе и эффектно.

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Образ Тины Кароль

Певица надела платье насыщенного синего цвета от украинского бренда J'amemme. Тина выбрала платье длины макси на длинный рукав, которое имеет каплевидный вырез спереди и завершенный синим бра. Под низ певица надела синий кружевной лонгслив.

На сайте бренда платье усеянное пайетками стоит 55 тысяч гривен. Свой образ Тина дополнила черными мюлями на каблуках и предстала перед камерой в привычной для себя прическе с массивными кудрями и необычным макияжем с темно-синими губами. Фотографом звезды в очередной раз стал Михаил Федорак, которому Тина доверяет все свои фотосессии.

На фотографиях исполнительница живо позировала, демонстрируя во всей красе свой образ. У Тины Кароль и исполнителя SHUMEI есть дуэтная песня "Стерва", которая вышла в апреле 2024 года. Вспоминая сингл певица поставила подписчицам несколько провокационный вопрос.

"Каждая из нас имеет свою сторону, которая иногда выходит наружу. Быть стервой - это не о постоянном состоянии, а о временном статусе, который помогает защитить свое сердце. А тебе приходилось быть в роли стервы?", – написала Тина Кароль.

Безусловно, поклонники Тины Кароль засыпали ее комментариями и отметили под фотографиями, что звезда выглядит просто невероятно и непревзойденно. Напомним, что за инстаграм-страницей певицы следит почти 2 миллиона подписчиков.