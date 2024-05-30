Знаменитість опублікувала добірку фотографій в яскравій сукні. Як завжди, Тіна Кароль виглядала приголомшливо та ефектно.

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Образ Тіни Кароль

Співачка одягнула сукню насиченого синього кольору від українського бренду J'amemme. Тіна обрала плаття довжини максі на довгий рукав, яке має краплеподібний виріз спереду та довершений синім бра. Під низ співачка одягнула синій мереживний лонгслів.

На сайті бренду сукня всіяна лелітками коштує 55 тисяч гривень. Свій образ Тіна доповнила чорними мюлями на підборах та постала перед камерою у звичній для себе зачісці з масивними кучерями та незвичним макіяжем з темно-синіми губами. Фотографом зірки вчергове став Михайло Федорак, якому Тіна довіряє всі свої фотосесії.

На світлинах виконавиця жваво позувала, демонструвавши у всій красі свій образ. У Тіни Кароль та виконавця SHUMEI є дуетна пісня «Стерва», яка вийшла у квітні 2024 року. Згадуючи сингл співачка постала підписницям дещо провокаційне питання.

"Кожна з нас має свій бік, який іноді виходить назовні. Бути стервою - це не про постійний стан, а про тимчасовий статус, який допомагає захистити своє серце. А тобі доводилось бути у ролі стерви?", – написала Тіна Кароль.

Безумовно, прихильники Тіни Кароль засипали її коментарями та зазначили під світлинами, що зірка виглядає просто неймовірно та неперевершено. Нагадаємо, що за інстаграм-сторінкою співачки стежить майже 2 мільйони підписників.