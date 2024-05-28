Подружжя прийняло Володимира Зеленського в королівському палаці в Мадриді. Президент України, як завжди, був в образі кольору хакі, який складався з футболки, штанів карго та кросівок.

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Король Філіп VI був одягнений в чорний костюм, білу сорочку та блакитну краватку, а от королева Іспанії Летиція вкотре продемонструвала свій бездоганний look.

Образ королеви Летиції

Іспанська королева обожнює обирати для своїх світських чи офіційних заходів іспанські бренди. Вона пропагує їх на міжнародному рівні та показує, що може мати розкішний вигляд в доволі демократичному вбранні із сегмента масс-маркета.

Летиція одягнула темно-синій костюм в ледь помітні тонкі смужки, який складався з двобортного жакета й класичних штанів. Під низ вона одягнула мереживну майку з шовку чорного кольору.

Королева обожнює широкі штани палаццо, втім цього разу зробила ставку на класику. Окрім того, любителька слінгбеків та туфель на підборах вирішила обрати балетки з круглим носком та ремінцями від бренду Cacles.

Її Величність розпустила волосся та доповнила образ подовгастими сережками золотого кольору. Візажисти нафарбували повіки коричневими тінями, а губи – рожевою помадою.

Королева Летиція – без сумнівів, одна з найстильніших жінок Іспанії, яка відповідно до свого високого статусу не лише елегантно одягається, але й вміло поєднує люксові бренди з демократичним вбранням. Гардероб Летиції – це приклад того, як можна мати цікавий та модний вигляд попри офісні та офіційні дрес-коди.