За стилізацію образів, антураж, реквізит, зачіску та макіяж відповідали японські fashion-експерти видання Vogue. Випуск з Анджеліною Джолі був присвячений моді.

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Анджеліна Джолі в зйомці для Vogue Japan

Акторка відома багатьма різноманітними ролями в фільмах, є режисеркою та амбасадоркою доброї волі ЮНІСЕФ, а віднедавна Джолі стала ще й підприємицею відкривши у Нью-Йорку Atelier Jolie. Воно зосереджене на стійкій моді, яка ідеально відгукується з японськими культурними цінностями.

Японська концепція моттанай підкреслює важливість не витрачати даремно та поважати ресурси, особливо резонувала з брендом Анджеліни Джолі. Ця філософія відображає її підхід до моди, який помітний у її нью-йоркському магазині, де створюються речі з вінтажних тканин.

Анджеліна для зйомки приміряла традиційне японське вбрання білого кольору з ієрогліфами на спині, одягала джинсову сорочку виконану в техніці апсайклінг. Знаменитість брала участь у фарбуванні індиго, яке багато років популярне в Японії. У спецодязі вона фарбувала вбрання синього кольору.



Розкішна зйомка Анджеліна Джолі / Фото Vogue



Ефектна зйомка Анджеліна Джолі / Фото Vogue



Красива зйомка Анджеліна Джолі / Фото Vogue

На обкладинці глянцю акторка постала в коричневій сукні, яка створена наче з ватмана. Для кадру Анджеліна Джолі постала в коричневому взуття кроше та зачесаному волоссю в пучок.



Розкішна зйомка Анджеліна Джолі / Фото Vogue

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі стала однією зі всесвітньо відомих зірок, які приїхали в Україну під час повномасштабного вторгнення. Її поява в кав'ярні в Сихівському районі Львова спричинила справжній резонанс в мережі. Акторка була спокійною та привітною. Вона відвідала залізничний вокзал та зустрілась з людьми, які були змушені евакуйовуватись через постійні обстріли російських окупантів.