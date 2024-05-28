Зйомка пройшла у концепції дівич-зустрічі, де дівчата позували у ніжних образах з льону та з оберемками квітів.

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Даша Квіткова випустила колекцію одягу

Кожна з них вдягнула речі з лімітованого дропу інфлюенсерки: Вікторія – стильний кроп-топ та вишукану спідницю, Вікель - білосніжну бавовняну майку та штани, Леся - невагому міді-сукню з відкритою спиною, а Юля – елегантну сорочку. Сама ж Даша приміряла романтичну сукню небесного кольору, яку відзначила як одну зі своїх улюблених.



Даша Квіткова презентувала колекцію одягу / Фото інфлюенсерки

Колекція "Квітни" вийшла у колаборації з брендом INTERTOP та транслює ніжність і легкість через справжню та свідому жіночу дружбу.

Колекцію "Квітни" я створила для себе, своїх подруг та усіх дівчат, які люблять одяг, що поєднує в собі ніжність та свободу. Цей одяг можна одягати як на побачення, так і на ділові зустрічі чи посиденьки з друзями. Це той одяг, який я сама з задоволенням ношу,

– зазначила Даша Квіткова.

Блогерка також розповіла, що з кожною зі своїх подруг товаришує вже багато років і дуже цінує ту близькість та повагу, яка є між ними.

"Жіноча дружба існує, перевірено на власному досвіді. І я хочу, щоб наша з часом тільки квітла, як і ми самі на цих фото", – додала Квіткова.



Даша Квіткова створила колекцію одягу / Фото інфлюенсерки



Даша Квіткова презентувала колекцію одягу / Фото інфлюенсерки



Інфлюенсерка презентувала колекцію одягу / Фото інфлюенсерки



Даша Квіткова презентувала колекцію одягу / Фото інфлюенсерки

У колекцію також увійшла футболка з написом "Квітни", яка стала фаворитом ще до офіційного запуску. Усі речі з колаборації були виготовлені в Україні та мають маркування "Зроблено в Україні".