Балаклави, пледи, светри: бренд Gepur пошив для української армії понад 10 тисяч одиниць одягу

Український бренд Gepur зараз активно шиє одяг для військових, термобілизну, балаклави, бафи та пледи.

З перших днів війни бренд не зміг залишитися осторонь та почав шити одяг для наших військових. Швеї пошили теплий одяг, термобілизну, балаклави, бафи та пледи для ЗСУ, Національної Гвардії, Територіальної Оборони і Національної Поліції.

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Загальна кількість відшитого одягу на 17 березня складає 10 554 одиниць. Для наших захисників бренд пошив понад 4 тисячі балаклав, понад 1 тисячу бафів, понад 1 тисячу пледів, 150 светрів, понад 1 тисячу одиниць білизни, 205 ременів та понад 2 тисячі термоодягу.

Загалом швеї вже пошили одягу на суму, що перевишує 1 мільйон гривень.

Бренд залучає всі можливі сили для пошиття одягу, втім все одно потребує допомоги. Gepur також звернувся до постачальників тканин та попросили надати їм потрібний матеріал.

Для балаклав:

Кашкорсі;

Рібана;

Мустанг;

Ангора.



Для термобілизни:

Трикотаж тонкому на флісі;

Французький трикотаж;

Мустанг широкий рубчик.



Для бафів:

Фліс;

Трикотаж на флісі;

Трикотаж щільний.



Будь-яка щільна тепла тканина для пледів



Для білизни:

Бавовна/еластан;

Віскоза.

Які українські бренди допомагають ЗСУ

Взуттєвий бренд Kachorovska шиє берци для українських військових;

Балаклави, жилети, спальні мішки: Андре Тан за 2 тижні пошив чимало речей для ЗСУ;

Український бренд Vorozhbyt&Zemskova шиє балаклави для військових.