124 бутики "важкого люксу": Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel закриваються в Росії

Люксові бренди один за одним припиняють діяльність в Росії. Закриваються 124 магазини Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy та бутики Gucci, Chanel й інші.

Все більше знаменитих брендів повністю чи на певний час зупиняють діяльність в Росії, яка розв'язала війну проти України. Тепер з країни пішов "важкий люкс".

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Бренди, що призупинили діяльність в Росії

Про зупинку продаж оголосили люксові конгломерати:

LVMH – до французької люксової групи входять бренди Louis Vuitton, Dior, Fendi й Givenchy. 124 їхніх магазини закриваються в Росії.

Kering – якому належать Gucci, Balenciaga і Saint Laurent.

А також бренд Chanel.

Причиною стала ситуація в Україні та стурбованість нею люксових конгломератів.

Нагадаємо, у Росії закриваються магазини одного з найдорожчих брендів Hermès. Бутики у Москві поступово закриваються. Окрім того, від роботи в країні-агресорі відмовились:

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