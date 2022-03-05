124 бутики "важкого люксу": Louis Vuitton, Dior, Gucci, Chanel закриваються в Росії
Джерело:Reuters
Люксові бренди один за одним припиняють діяльність в Росії. Закриваються 124 магазини Louis Vuitton, Dior, Fendi, Givenchy та бутики Gucci, Chanel й інші.
Все більше знаменитих брендів повністю чи на певний час зупиняють діяльність в Росії, яка розв'язала війну проти України. Тепер з країни пішов "важкий люкс".
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Бренди, що призупинили діяльність в Росії
Про зупинку продаж оголосили люксові конгломерати:
- LVMH – до французької люксової групи входять бренди Louis Vuitton, Dior, Fendi й Givenchy. 124 їхніх магазини закриваються в Росії.
- Kering – якому належать Gucci, Balenciaga і Saint Laurent.
- А також бренд Chanel.
Причиною стала ситуація в Україні та стурбованість нею люксових конгломератів.
Нагадаємо, у Росії закриваються магазини одного з найдорожчих брендів Hermès. Бутики у Москві поступово закриваються. Окрім того, від роботи в країні-агресорі відмовились:
- бренд Acne Studios, Burberry та Canada Goose, ритейлери Asos, Matchesfashion та Mytheresa.
- шведський бренд косметики та одягу H&M; COS, Arket, & Other Stories, Monki та Weekday.
- компанія Swarovski, що спеціалізується на виробленні прикрас з кришталю.
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