Початок російсько-української війни припав на Тиждень моди в Мілані, пише 24 канал. Італійці не скасовували свої бренди, втім відомі інфлюенсери приходили на показ у синьо-жовтих аутфітах.

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Учора, 4 березня, інститут кольору Pantone підтримав Україну. На своєму офіційному акаунті в інстаграмі вони опублікували соняшники на блакитному небі та кольори українського прапору – синій та жовтий.

Відтінки прапора отримали назви: вільний синій (freedom blue) та енергійний/спонукаючий до дій жовтий (energising yellow).

Окрім інфлюесерів, Україну підтримала корейсько-американська актриса Грета Лі з серіалу "Ранкове шоу". Вона прийшла на червону доріжкою SAG Awards у синьо-жовтій сукні Marc Jacobs, яка стала даниною до кольорів прапора України.



Грета Лі обрала сукню в кольорах українського прапора / Фото з Upi

Щоб показати свою солідарність з Україною, на Міжнародному показі колекцій Couture під час Тижня моди у Вашингтоні, модель вийшла на подіум з блакитно-жовтим стягом.



Модель підтримала Україну / Фото з Getty Images

У Парижі двоє гостей, які приїхали на Fashion Week висловили підтримку нашій державі. Дівчина одягнула сукню, що зроблена з прапора України, а хлопець приміряв футболку з міжнародним антивоєнним символом, який пропагує світ без воєн і роззброєння.



Пара підтримала Україну / Фото з Getty Images

Активно підтримує Україну німецька інфлюенсерка Леоні Ганне. Вона одягнула синій костюм в парі з жовтими чоботами та сумкою. Також нещодавно вона позувала в блакитно-жовтій сукні з бахромою та пір’ям.



Леоні Ганне в синьо-жовтому образі / Фото з інстаграму



Леоні Ганне в блакитно-жовтому образі / Фото з інстаграму

Також мережею розлетілися світлини пари з Нью-Йорка, яка одягнула блакитний та жовтий костюм на Тиждень моди у Парижі.



Модний образ fashion-інфлюенсерів / Фото з інстаграму блогерів

Модель Майя Малнер одягнула синій комбінезон з жовтим пальто. Шведська модниця Емілі Сіндлев разом з бойфрендом пройшлася вулицями Парижа в образах, які складаються з блакитно-жовтих кольорів.



Майя Малнер підтримала Україну / Фото з інстаграму моделі



Емілі Сіндлев з бойфрендом / Фото з інстаграму інфлюенсерки

На знак підтримки українців виступила французька дизайнерка. Засновниця однойменного бренду Ізабель Марант одягнула синьо-жовтий світшот, який відповідає кольорам нашого державного прапора.



Ізабель Марант підтримала Україну / Фото з інстаграму