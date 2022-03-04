Компанія Swarovski, що спеціалізується на виробленні прикрас з кришталю, відома як виробник стразів під брендом "Кристали Swarovski", зупинила свої онлайн та офлайн продажі в Росію.

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У ситуації, що склалася, продажі в інтернет-магазині Swarovski.com тимчасово недоступні для даного регіону,

– йдеться в повідомленні компанії.



Компанія Swarovski припинила свої продажі в Росію / Фото з телеграм-каналу

Від співпраці з країною-окупантом, яка обстрілює мирних жителів, б’є по нашим дітям та діє терористичними методами, відмовилися вже чимало відомих брендів.

Шведський бренд косметики та одягу H&M призупинив продаж у Росії. До магазину холдингу також увійшли такі бренди як COS, Arket, & Other Stories, Monki та Weekday.

Про припинення своєї діяльності оголосив бренд Acne Studios, а Burberry та Canada Goose повністю заморозили всю торгівлю з країною.



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