Компания Swarovski, специализирующаяся на выработке украшений из хрусталя, известная как производитель стразов под брендом "Кристаллы Swarovski", остановила свои онлайн и офлайн продажи в Россию.

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В сложившейся ситуации продажи в интернет-магазине Swarovski.com временно недоступны для данного региона,

– говорится в сообщении компании.



Компания Swarovski прекратила свои продажи в Россию / Фото из телеграмм-канала

От сотрудничества со страной-оккупантом, которая обстреливает мирных жителей, бьет по нашим детям и действует террористическими методами, отказались немало известных брендов.

Шведский бренд косметики и одежды H&M приостановил продажу в России. В магазин холдинга также вошли такие бренды как COS, Arket, Other Stories, Monki и Weekday.

О прекращении деятельности объявил бренд Acne Studios, а Burberry и Canada Goose полностью заморозили всю торговлю со страной.