Весь цивилизованный мир поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупантами. О нас вспоминают знаменитые инфлюэнсеры, актеры, певцы, дизайнеры и модные бренды.

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Часть своих заработков Украине отдала Белла Хадид. Модель Ирина Шейк также отметила, что приобщилась к сбору денег.

3 марта стало известно, что один из багатейших людей Европы Бернар Арно отдает на нужды украинцам 5 миллионов евро. Креативный директор Balmain Оливье Рустен, увлекающийся достоинством и жаждой свободы украинцев, также сказал, что перечислит деньги в фонд UNHCR.

Модный дом Chanel пожертвовал на нужды украинцев 2 миллиона евро

Модный дом Chanel решил также поддержать Украину, поэтому опубликовал в своем инстаграмме официальное заявление, в котором говорится о пожертвованиях в размере 2 миллионов евро. Деньги будут перечислены организациям, помогающим беженцам из Украины.

Chanel выступает за мир всех людей с начала конфликта в Украине. Защита и безопасность наших работников является нашим приоритетом, а также финансовая и моральная поддержка. В это критическое время мы решили немедленно пожертвовать 2 миллиона евро для двух организаций, отвечающих за уход пострадавших семей и детей. Модный дом Chanel является одной общиной, мы продолжаем верить в немедленное мирное разрешение конфликта", – говорится в сообщении.