Модная трендсеттерка Леони Ханне, как никто, переживает за Украину. Каждый день блоггер публикует инстаграм-сториз, в которых рассказывает о том, что постоянно следит за новостями и поддерживает украинцев всех сердцем.

Смотрите также Asos, Farfetch, Mytheresa и другие ритейлеры остановили доставку одежды в Россию.

Ранее любимица стритстайл-фотографов уже предстала перед камерами в синем костюме, желтой сумке и сапогах в знак поддержки с украинцами. В этот раз модница также решила примерить на себе наряды цвета украинского флага.

Образ Леони Ханне

Инфлюэнсерша надела короткое платье, верх которого состоял из короткой бахромы градиентного голубого цвета. Низ платья дополняла двухцветная юбка из перьев – голубого и желтого цвета.

Стильный аутфит блоггерши завершили голубые босоножки на завязках, золотые и серебряные аксессуары, а также специфический макияж. Визажисты накрасили веки немки голубыми и желтыми тенями.

Чтобы увидеть больше фото, пролистайте вправо