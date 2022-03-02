Знаменитий шведський бренд H&M зі штаб-квартирою у Стокгольмі повідомив про зупинку продаж у Росії. Він висловив стурбованість через ситуацію в Україні.

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H&M зупинив продажі в Росії

Як повідомляють представники бренду, вони "глибоко стурбовані трагічними подіями" в Україні. Також вони посилають свою підтримку тим людям, що постраждали у війні.

H&M Group вирішила тимчасово призупинити всі продажі в Росії,

– мовиться у повідомленні.

Щоправда, про цілковите закриття магазинів не повідомлялося. Ймовірно, магазин відновить продаж через певний час.

Важливо. Шведська компанія H&M – один з найбільших брендів косметики та одягу. У компанії є більш як 6 тисяч магазинів у 64 країнах світу. В Росії є близько 150 магазинів бренду.

Додамо, раніше український Vogue через військову агресію Росії закликав ввести ембарго на експорт товарів моди та розкоші до Росії. Найбільше видання звернулось до LVMH, Kering, Richemont, Prada Group, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Max Mara, Burberry, Valentino, Versace, Hugo Boss, Rolex, Swatch Group, Calzedonia, Puig, Shiseido.

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