Вже з 5 березня у Росії будуть зачинені всі магазини знаменитого французького бренду Hermès.

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Відомий у всьому світі Модний дім Hermès виготовляє речі зі шкіри, серед яких найзнаменитіші сумки Kelly і Birkin. Ціни на ці аксесуари стартують від 7500 тисяч доларів до 110 тисяч доларів.

Бренд також відомий такими предметами розкоші, як шарфи, краватки, парфумерія, годинники, взуття, рукавички, взуття, посуд та ювелірні вироби, а також чоловічий та жіночий одяг.

В мережі аналітики зазначають, що масове закриття магазинів та призупенена робота ритейлерів обернеться для великих торгових центрів величезними фінансовими втратами.

Які бренди відмовилися працювати в Росії

Про припинення своєї діяльності оголосив бренд Acne Studios, Burberry та Canada Goose, ритейлери Asos, Matchesfashion та Mytheresa.

Шведський бренд косметики та одягу H&M призупинив продаж у Росії. До магазину холдингу також увійшли такі бренди як COS, Arket, & Other Stories, Monki та Weekday.

Компанія Swarovski, що спеціалізується на виробленні прикрас з кришталю, відома як виробник стразів під брендом "Кристали Swarovski", зупинила свої онлайн та офлайн продажі в Росію.