Уже с 5 марта в России будут закрыты все магазины знаменитого французского бренда Hermès.

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Известный во всем мире Модный дом Hermès производит вещи из кожи, среди которых самые знаменитые сумки Kelly и Birkin. Цены на эти аксессуары стартуют от 7500 тысяч долларов до 110 тысяч долларов.

Бренд также известен такими предметами роскоши, как шарфы, галстуки, парфюмерия, часы, обувь, перчатки, обувь, посуда и ювелирные изделия, а также мужская и женская одежда.

В сети аналитики отмечают, что массовое закрытие магазинов и работа ритейлеров обернется для крупных торговых центров огромными финансовыми потерями.

Какие бренды отказались работать в России

О прекращении своей деятельности объявили бренд Acne Studios, Burberry и Canada Goose, ритейлеры Asos, Matchesfashion и Mytheresa.

Шведский бренд косметики и одежды H&M приостановил продажу в России . В магазин холдинга также вошли такие бренды как COS, Arket, Other Stories, Monki и Weekday.