Все больше знаменитых брендов полностью или на время останавливают деятельность в России, которая развязала войну против Украины. Теперь из страны ушел "тяжелый люкс".

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Бренды, приостановившие деятельность в России

Об остановке продаж объявили люксовые конгломераты:

LVMH – во французскую люксовую группу входят бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi и Givenchy. 124 их магазина закрываются в России.

Kering – которому принадлежат Gucci, Balenciaga и Saint Laurent.

Также бренд Chanel.

Причиной стала ситуация в Украине и озабоченность ею люксовых конгломератов.

Напомним, в России закрываются магазины одного из самых дорогих брендов Hermès . Бутики в Москве постепенно закрываются. Кроме того, от работы в стране-агрессоре отказались: