Все больше знаменитых брендов полностью или на время останавливают деятельность в России, которая развязала войну против Украины. Теперь из страны ушел "тяжелый люкс".
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Бренды, приостановившие деятельность в России
Об остановке продаж объявили люксовые конгломераты:
- LVMH – во французскую люксовую группу входят бренды Louis Vuitton, Dior, Fendi и Givenchy. 124 их магазина закрываются в России.
- Kering – которому принадлежат Gucci, Balenciaga и Saint Laurent.
- Также бренд Chanel.
Причиной стала ситуация в Украине и озабоченность ею люксовых конгломератов.
Напомним, в России закрываются магазины одного из самых дорогих брендов Hermès. Бутики в Москве постепенно закрываются. Кроме того, от работы в стране-агрессоре отказались:
- бренд Acne Studios, Burberry и Canada Goose, ритейлеры Asos, Matchesfashion и Mytheresa.
- шведский бренд косметики и одежды H&M ; COS, Arket, & Другие Stories, Monki и Weekday.
- компания Swarovski, специализирующаяся на выработке украшений из хрусталя.
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