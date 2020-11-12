Голлівудська актриса Енн Гетевей добре відома глядачам завдяки успішним стрічкам. Однак красуня вже давно підкорила світ не тільки своїм талантом, але й стилем. І це не дивно, адже всі модниці хотіли б повторити стильні виходи Енн Гетевей в комедіях "Диявол носить Prada" чи "Шахрайки".

У день народження Енн Гетевей, який вона відзначає 12 листопада, журналісти 24 каналу вирішили пригадати її найкрасивіші вбрання у фільмах.

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"Диявол носить Prada" (2006)

Комедія "Диявол носить Prada" вийшла на великі екрани 14 років тому, однак і досі її із захватом переглядають кіномани. І секрет успіху не тільки в талановитій грі Енн Гетевей і Меріл Стріп, але й в трансформації образу Енді Сакс.

До роботи у фешн-журналі дівчина виглядає як звичайна американка, яка обирає вбрання за принципом "зручно і комфортно". Однак після роботи з модницями Енді також змінює свій стиль та підбирає образи, які привертають увагу перехожих.



Яскравий образ Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" / Фото Elle

Зі зміною іміджу головна героїня набуває великої впевненості. Тому мільйони прихильниць Енн Гетевей вже спробували змінити свій гардероб, щоб бути схожою на її героїню.



Енн Гетевей / Фото Elle

"Шахрайки" (2019)

Елегантною злодійкою Енн Гетевей постала у комедії "Шахрайки". І тут актриса приміряла витончені вечірні сукні, ефектні приталені вбрання, трендові костюми та капелюшки. І навіть звичайний халат Енн Гетевей викликав захват у модниць, адже виглядав неперевершено в кадрі.

Енн Гетевей у комедії "Шахрайки" / Фото Планета Кіно

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"Відьми" (2020)

Навіть лиходійки у фільмах можуть бути надзвичайно стильними. Це Енн Гетевей довела, зігравши Верховну Відьму у новій стрічці Роберта Земекіса. Тут актрису можна побачити у розкішному костюмі в стилі 1960-их, який і сьогодні виглядає дуже стильно.



Енн Гетевей у фільмі "Відьми" / Фото Warner Bros.

"8 подруг Оушена" (2018)

Хоч кримінальна комедія "8 подруг Оушена" отримала нещадну критику через сюжет, стиль головних героїнь все ж не міг не викликати захват. Голлівудським красуням Енн Гетевей, Сандрі Буллок, Ріанні, Кейт Бланшетт та Сарі Полсон підібрали ефектні вбрання, які створили атмосферу у стрічці.



Актриси фільму "8 подруг Оушена" / Фото Планета Кіно

У фільмі Енн Гетевей зіграла роль вибагливої актриси, а тому глядачі були готові побачити на ній брендове пальто з анімалістичним принтом та босоніжки на підборах, які залишаються в тренді.



Стильний образ Енн Гетевей / Фото Yahoo

"Стажер" (2015)

Зіграла Енн Гетевей і сучасну кар'єристку. Жінка намагається встигнути розвивати власний бізнес і ще знаходити час для чоловіка та дитини. У такому шаленому ритмі головна героїня залишається прикладом стилю, адже вона – успішна дизайнерка, яка створила інтернет-магазин.

Тут актриса приміряла кілька стильних образів, які чудово підійдуть як для прогулянки, так і для офісу.



Енн Гетевей на зйомках комедії "Стажер" / Фото Pinterest



Буденний образ Енн Гетевей / Фото Pinterest



Спідниця і теплий светр – чудовий вибір для виходу / Фото Pinterest