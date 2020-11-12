Голливудская актриса Энн Хэтэуэй хорошо известна зрителям благодаря успешным лентам. Однако красавица уже давно покорила мир не только своим талантом, но и стилем. И это не удивительно, ведь все модницы хотели бы повторить стильные выходы Энн Хэтэуэй в комедиях "Дьявол носит Prada" или "Отпетые мошенницы".

В день рождения Энн Хэтэуэй, который она отмечает 12 ноября, журналисты 24 канала решили вспомнить ее самые красивые наряды в фильмах.

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"Дьявол носит Prada" (2006)

Комедия "Дьявол носит Prada" вышла на большие экраны 14 лет назад, однако до сих пор ее с упоением просматривают киноманы. И секрет успеха не только в талантливой игре Энн Хэтэуэй и Мэрил Стрип, но и в трансформации образа Энди Сакс.

До работы в фэшн-журнале девушка выглядит как обычная американка, которая выбирает наряд по принципу "удобно и комфортно". Однако после работы с модницами Энди также меняет свой стиль и подбирает образы, которые привлекают внимание прохожих.



Яркий образ Энн Хэтэуэй в фильме "Дьявол носит Prada" / Фото Elle

Со сменой имиджа главная героиня приобретает большую уверенность. Поэтому миллионы поклонниц Энн Хэтэуэй уже попытались изменить свой гардероб, чтобы быть похожей на ее героиню.



Энн Хэтэуэй / Фото Elle

"Отпетые мошенницы" (2019)

Элегантной воровкой Энн Хэтэуэй предстала в комедии "Отпетые мошенницы". И тут актриса примерила изящные вечерние платья, эффектные приталенные наряды, трендовые костюмы и шляпки. И даже обычный халат Энн Хэтэуэй вызывал восторг у модниц, ведь выглядел непревзойденно в кадре.

Энн Хэтэуэй в комедии "Отпетые мошенницы" / Фото Планета Кино

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"Ведьмы" (2020)

Даже злодейки в фильмах могут быть очень стильными. Это Энн Хэтэуэй доказала, сыграв Верховную Ведьму в новой ленте Роберта Земекиса. Здесь актрису можно увидеть в роскошном костюме в стиле 1960-ых, который и сегодня выглядит очень стильно.



Энн Хэтэуэй в фильме "Ведьмы" / Фото Warner Bros.

"8 подруг Оушена" (2018)

Хоть криминальная комедия "8 подруг Оушена" получила беспощадную критику из-за сюжета, стиль главных героинь все же не мог не вызвать восторг. Голливудским красавицам Энн Хэтэуэй, Сандре Буллок, Рианне, Кейт Бланшетт и Саре Полсон подобрали эффектные наряды, которые создали атмосферу в ленте.



Актрисы фильма "8 подруг Оушена" / Фото Планета Кино

В фильме Энн Хэтэуэй сыграла роль привередливой актрисы, а потому зрители были готовы увидеть на ней брендовое пальто с анималистическим принтом и босоножки на каблуке, которые остаются в тренде.



Стильный образ Энн Хэтэуэй / Фото Yahoo

"Стажер" (2015)

Сыграла Энн Хэтэуэй и современную карьеристку. Женщина пытается успеть развивать собственный бизнес и еще находить время для мужа и ребенка. В таком бешеном ритме главная героиня остается примером стиля, ведь она – успешный дизайнер, которая создала интернет-магазин.

Здесь актриса примерила несколько стильных образов, которые прекрасно подойдут как для прогулки, так и для офиса.



Энн Хэтэуэй на съемках комедии "Стажер" / Фото Pinterest



Будничный образ Энн Хэтэуэй / Фото Pinterest