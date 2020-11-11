Романтичний серіал "Емілі в Парижі", без сумнівів, став одним з найпопулярнішим у 2020 році. Тому глядачів найбільше цікавить, чи буде 2 сезон стрічки та чи повернеться Лілі Коллінз до цієї ролі.

"Емілі в Парижі": 2 сезон

Кінокомпанія Netflix поки офіційно не оголошувала, що "Емілі в Парижі" продовжать на 2 сезон. Водночас анонімний експерт, який співпрацює зі стрімінговою платформою, наголосив таблоїду The Sun, що проєкт точно не закриють. Інсайдер розповів, що автори серіалу Netflix від початку планували роботу над 2 сезоном, тому й залишили відкритий фінал.

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Окрім цього, Лілі Коллінз невдовзі підпише контракт на зйомки.

Лілі в захваті від героїні, сценарію та реакції шанувальників з усього світу. Більшого успіху серіалу годі й чекати, а автори вже розробили ідеї на 2 сезон. Сподіваємось, зйомки відбудуться весною, якщо не введуть посилений карантин, – заявив інсайдер.

Цікаво, що виконавиця головної ролі Лілі Коллінз в одному з шоу також підтвердила, що готова повернутись до зйомок "Емілі в Парижі". Якщо стрічку почнуть знімати весною, тоді, за попередніми даними, вона вийде на стрімінговій платформі у жовтні 2021 року.

Сюжет "Емілі в Парижі"

Комедійний серіал розповідає про Емілі Купер – талановиту експертку з маркетингу, яка працює в Чикаго. Компанія розширюється, відтак у філію в Парижі потрібно відрядити одного працівника. Спершу вибір падає на директорку відділу, яка добре знає французьку мову. Однак через вагітність жінки до Франції летить її помічниця Емілі Купер. Без знання мови, але з ентузіазмом американка береться до справи.

І тут Емілі доведеться зіткнутись з багатьма курйозними ситуаціями, адже за лічені дні їй потрібно освоїтись на новій посаді та показати консерваторам, що соцмережі – чудова платформа для реклами. Стрімко блог "Емілі в Парижі" отримує шалену популярність, а головна героїня встигає не тільки реалізовувати проєкти на роботі, але й мати романтичні пригоди у місті кохання.

"Емілі в Парижі": дивіться трейлер до 1 сезону серіалу

1 сезон серіалу залишив глядачам чимало запитань. Зокрема, цікаво, чи Габріель наважиться на стосунки з Емілі та чи про їхній роман дізнається Одрі. Окрім цього, сюжетна лінія очільниці компанії Сільві також привертає велику увагу: жінка вже змирилась з новаторськими ідеями американки та, здається, все більше готова до серйозних стосунків з одруженим коханцем Антуаном. Тому на глядачів може чекати чудова порція гумору та любовні трикутники.

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В чому секрет успіху стрічки

Мільйони людей у всьому світі залишились під враженнями від серіалу "Емілі в Парижі" та його головної героїні. Емілі є справжньою кар'єристкою, яка прагне працювати над втіленням цікавих ідей та не боїться обговорювати їх з керівництвом. Її бачення є нетиповим, а тому вражає всіх оригінальністю. Окрім цього, дівчина готова до всіх змін, які диктує їй сьогодення. Відтак кожна жінка залюбки переглянула пригоди Емілі, надихаючись її рішучістю.

Приголомшив і стиль всіх героїв "Емілі в Парижі". Оскільки стрічка знімалась у "столиці моди", глядачі отримали естетичне задоволення від вбрання, яке підібрали для зйомок. І це не дивно, адже керівником проєкту виступив Даррен Стар, який працював над серіалом "Секс і місто". До співпраці він залучив легендарний бренд Chanel, тому кожен образ у серіалі неперевершений.



Лілі Коллінз у серіалі "Емілі в Парижі" / Фото The New York Post

Та і атмосфера "Емілі в Парижі" також надихає. Автори стрічки відзняли неймовірні кадри на вуличках Франції, щосекунди показуючи глядачам вражаючі краєвиди. Тому у кіноманів склалось враження, що у час пандемії їм таки вдалось вирватись за кордон та насолодитись Парижем.



Кадр з серіалу "Емілі в Парижі" / Фото Netflix