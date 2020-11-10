Стрімінгова компанія Netflix щороку відкриває нових акторів завдяки рейтинговим проєктам. Массімо з "365 днів" чи Габріель з "Емілі в Парижі": ці красені вже зуміли підкорити весь світ.

Журналісти 24 каналу підібрали 5 молодих акторів, життя яких кардинально змінила всього одна роль.

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Мікеле Морроне (30)

Цей запальний італієць став відомий у всьому світі завдяки еротичному фільму "365 днів". Стрічка вийшла на Netflix та наробила чималого галасу. А все тому, що у сюжеті побачили стокгольмський синдром та сексуальне насилля.

Однак скандальні заяви користувачів мережі не повпливали на успіх виконавця головної ролі – звабливого Мікеле Морроне. За лічені дні після виходу фільму його блог в інстаграмі здобув шалену популярність, а за життям актора почали стежити понад 11 мільйонів людей.

На хвилі такої слави Мікеле Морроне запустив дизайнерську лінію одягу та продовжив свою вокальну кар'єру. Не забуває запальний італієць і про жіночу аудиторію свого блогу: актор часто публікує звабливі фото, які викликають захват у його прихильниць.

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Лукас Браво (32)

Лукаса Браво знають всі кіномани, які переглянули один з найпопулярніших серіалів осені – "Емілі в Парижі". Романтична стрічка підкорила весь світ, а Габріель, якого зіграв цей привабливий француз, закохав у себе тисяч глядачок.

На відміну від Мікеле Морроне Лукас вирішив зосередитись на акторській кар'єрі. Наразі він готується до прем'єри нової стрічки Mrs. Harris Goes to Paris, в якій зіграв одну з головних ролей.

Чималу увагу Лукас Браво приділяє і блогу в інстаграмі, де щоразу дивує прихильників новими знімками.

Люк Брейсі (31)

Австралієць Люк Брейсі вже знімався у стрічках "На гребені хвилі", "Людина листопада", "З міркувань совісті" тощо. Однак саме романтична комедія "Пара на свята" зуміла привернути увагу кіноманок. Після цієї ролі у Люка Брейсі збільшилась кількість прихильниць у всьому світі, адже на місці героїні Емми Робертс захотіли опинитись чимало дівчат.

Та актор не поспішає займатись своїм інстаграм-блогом, тому нові знімки Люка Брейсі варто чекати тільки від папараці.

Арон Пайпер (23)

Неможливо оминути увагою і іспанський серіал "Еліта", який став одним із хітів Netflix. Не тільки динамічний сюжет підкорив глядачів, але й запальні іспанські красені, які зіграли головні ролі. Серед них – Арон Пайпер.

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У серіалі актор перевтілився в Андера Муньоса, закохавши глядачів у свій образ багатія. Окрім цього, Арон Пайпер вже зіграв у інших іспанських проєктах, зокрема, у серіалі "Безлад, який ти залишаєш", що має вийти на екрани у грудні 2020 року. Та поки прихильники іспанського красеня в очікуванні його нових робіт, у мережі з'являються фото Арона Пайпера, на які можна дивитись вічно.

Фінн Уіттрок

А всі прихильники серіалу "Ретчед" були зачаровані красою безжального вбивці Едмунда Толлесона. І хоч персонаж є негативним, завдяки привабливості актора Фінна Уіттрока та сюжету всі вболівали за цього героя.

"Джуді", "Незламний", "Американська історія жахів", "Звичайне серце", "Ла-Ла Ленд": це далеко не весь список відомих стрічок, в яких можна побачити Фінна Уіттрока. Однак саме роль в серіалі Netflix допомогла актору виділитись і запам'ятатись глядачкам.