Стриминговая компания Netflix ежегодно открывает новых актеров благодаря рейтинговым проектам. Массимо из "365 дней" или Габриэль из "Эмили в Париже": эти красавцы уже сумели покорить весь мир.

Журналисты 24 канала подобрали 5 молодых актеров, жизнь которых кардинально изменила всего одна роль.

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Микеле Морроне (30)

Этот вспыльчивый итальянец стал известен во всем мире благодаря эротическому фильму "365 дней". Лента вышла на Netflix и наделала немало шума. А все потому, что в сюжете увидели стокгольмский синдром и сексуальное насилие.

Однако скандальные заявления пользователей сети не повлияли на успех исполнителя главной роли – обольстительного Микеле Морроне. За считанные дни после выхода фильма его блог в инстаграме получил бешеную популярность, а за жизнью актера начали следить более 11 миллионов человек.

На волне такой славы Микеле Морроне запустил дизайнерскую линию одежды и продолжил свою вокальную карьеру. Не забывает вспыльчивый итальянец и о женской аудитории своего блога: актер часто публикует обольстительные фото, которые вызывают восторг у его поклонниц.

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Лукас Браво (32)

Лукаса Браво знают все киноманы, которые просмотрели один из самых популярных сериалов осени – "Эмили в Париже". Романтическая лента покорила весь мир, а Габриэль, которого сыграл этот обаятельный француз, влюбил в себя тысяч зрительниц.

В отличие от Микеле Морроне Лукас решил сосредоточиться на актерской карьере. Сейчас он готовится к премьере новой ленты Mrs. Harris Goes to Paris, в которой сыграл одну из главных ролей.

Немалое внимание Лукас Браво уделяет и блогу в инстаграме, где каждый раз удивляет поклонников новыми снимками.

Люк Брейси (31)

Австралиец Люк Брейси уже снимался в лентах "На гребне волны", "Человек ноября", "По соображениям совести" и др. Однако именно романтическая комедия "Пара на праздники" сумела привлечь внимание киноманов. После этой роли у Люка Брейси увеличилось количество поклонниц во всем мире, ведь на месте героини Эммы Робертс захотели оказаться немало девушек.

Но актер не спешит заниматься своим инстаграм-блогом, поэтому новые снимки Люка Брейси стоит ждать только от папарацци.

Арон Пайпер (23)

Невозможно обойти вниманием и испанский сериал "Элита", который стал одним из хитов Netflix. Не только динамичный сюжет покорил зрителей, но и зажигательные испанские красавцы, сыгравшие главные роли. Среди них – Арон Пайпер.

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В сериале актер перевоплотился в Андера Муньоса, влюбив зрителей в свой образ богача. Кроме этого, Арон Пайпер уже сыграл в других испанских проектах, в частности, в сериале "Беспорядок, который ты оставляешь", который должен выйти на экраны в декабре 2020 года. Но пока поклонники испанского красавца в ожидании его новых работ, в сети появляются фото Арона Пайпера, на которые можно смотреть вечно.

Финн Уиттрок

А все поклонники сериала "Рэтчед" были очарованы красотой безжалостного убийцы Эдмунда Толлесона. И хотя персонаж является отрицательным, благодаря привлекательности актера Финна Уиттрока и сюжету все болели за этого героя.

"Джуди", "Несокрушимый", "Американская история ужасов", "Обыкновенное сердце", "Ла-Ла Лэнд": это далеко не весь список известных лент, в которых можно увидеть Финна Уиттрока. Однако именно роль в сериале Netflix помогла актеру выделиться и запомниться зрительницам.