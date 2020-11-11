Романтический сериал "Эмили в Париже", без сомнений, стал одним из самым популярным в 2020 году. Поэтому зрителей больше всего интересует, будет ли 2 сезон ленты и вернется ли Лили Коллинз к этой роли.

"Эмили в Париже": 2 сезон

Кинокомпания Netflix пока официально не объявляла, что "Эмили в Париже" продлят на 2 сезон. В то же время анонимный эксперт, сотрудничающий со стриминговой платформой, подчеркнул таблоиду The Sun, что проект точно не закроют. Инсайдер рассказал, что авторы сериала Netflix изначально планировали работу над 2 сезоном, поэтому и оставили открытый финал.

Это креативно Гламурный сериал "Эмили в Париже" спровоцировал курьезные мемы: фото, которые рассмешили сеть

Кроме этого, Лили Коллинз вскоре подпишет контракт на съемки.

Лили в восторге от героини, сценария и реакции поклонников со всего мира. Большего успеха сериалу нечего и ждать, а авторы уже разработали идеи на 2 сезон. Надеемся, съемки состоятся весной, если не введут усиленный карантин,

– заявил инсайдер.

Интересно, что исполнительница главной роли Лили Коллинз в одном из шоу также подтвердила, что готова вернуться к съемкам "Эмили в Париже". Если ленту начнут снимать весной, тогда, по предварительным данным, она выйдет на стриминговой платформе в октябре 2021 года.

Сюжет "Эмили в Париже"

Комедийный сериал рассказывает об Эмили Купер – талантливом эксперте по маркетингу, которая работает в Чикаго. Компания расширяется, поэтому в филиал в Париже нужно отправить одного работника. Сначала выбор падает на директора отдела, которая хорошо знает французский язык. Однако из-за беременности женщины во Францию летит ее помощница Эмили Купер. Без знания языка, но с энтузиазмом американка берется за дело.

И тут Эмили придется столкнуться с многими курьезными ситуациями, ведь за считанные дни ей нужно освоиться на новой должности и показать консерваторам, что соцсети – отличная платформа для рекламы. Стремительно блог "Эмили в Париже" получает бешеную популярность, а главная героиня успевает не только реализовать проекты на работе, но и имеет романтические приключения в городе любви.

"Эмили в Париже": смотрите трейлер к 1 сезону сериала

1 сезон сериала оставил зрителям немало вопросов. В частности, интересно, решится ли Габриэль на отношения с Эмили и узнает ли об их романе Одри. Кроме этого, сюжетная линия руководителя компании Сильви также привлекает большое внимание: женщина уже смирилась с новаторскими идеями американки и, кажется, все больше готова к серьезным отношениям с женатым любовником Антуаном. Поэтому зрителей может ждать замечательная порция юмора и любовные треугольники.

Смотрите также Звезда "Эмили в Париже" или "365 дней": 5 актеров, в которых уже влюблен весь мир

В чем секрет успеха ленты

Миллионы людей во всем мире остались под впечатлениями от сериала "Эмили в Париже" и его главной героини. Эмили является настоящей карьеристкой, которая стремится работать над воплощением интересных идей и не боится обсуждать их с руководством. Ее видение является нетипичным, а потому поражает всех оригинальностью. Кроме этого, девушка готова ко всем изменениям, которые диктует ей настоящее. Поэтому каждая женщина охотно пересмотрела приключения Эмили, вдохновляясь ее решимостью.

Ошеломил и стиль всех героев "Эмили в Париже". Поскольку лента снималась в "столице моды", зрители получили эстетическое удовольствие от нарядов, которые подобрали для съемок. И это неудивительно, ведь руководителем проекта выступил Даррен Стар, работавший над "Секс и город". К сотрудничеству он привлек легендарный бренд Chanel, поэтому каждый образ в сериале великолепный.

Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже" / Фото The New York Post

Да и атмосфера "Эмили в Париже" также вдохновляет. Авторы ленты отсняли невероятные кадры на улочках Франции, каждую секунду показывая зрителям впечатляющие пейзажи. Поэтому у киноманов сложилось впечатление, что во время пандемии им удалось вырваться за границу и насладиться Парижем.



Кадр из сериала "Эмили в Париже" / Фото Netflix