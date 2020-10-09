Американська модель та дизайнерка Емілі Ратажковскі презентувала нову колекцію бренду купальників Satin. Незважаючи на пандемію коронавірусу, жінка продовжує випускати нові колекції, аби покупці почували себе впевнено, навіть засмагаючи на власному подвір'ї.

29-річна модель презентувала нову колекцію на інстаграм-сторінці власного бренду Inamorata. Модель приміряла стильний купальник теракотового кольору, який ідеально гармоніював з кольором шкіри Емілі. Стильний бюстгальтер та V-подібні трусики на широких зав'язках підкреслювали струнку талію моделі та пишні груди.

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Дівчина позувала на тлі чудових зелених пейзажів, а її тіло яскраво підсвічували промені сонця завдяки світловідбивачу. Своє волосся Ратажковскі підняла вверх, відтак на ній можна ідеально розгледіти купальний костюм. На сайті її бренду морський образ коштує майже 200 доларів – по 85 доларів "верх" та "низ".



Сексуальна Емілі Ратажковскі / Instagram / @inamoratawoman

Днем раніше Емілі також опублікувала звабливе фото у домашньому костюмі, що складався з помаранчевих штанів та бежевого топу. Модель сиділа на морському узбережжі у хмарну та прохолодну погоду.

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