Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски презентовала новую коллекцию бренда купальников Satin. Несмотря на пандемию коронавируса, женщина продолжает выпускать новые коллекции, чтобы покупатели чувствовали себя уверенно, даже загорая на собственном дворе.

29-летняя модель презентовала новую коллекцию на инстаграм-странице собственного бренда Inamorata. Модель примерила стильный купальник терракотового цвета, который идеально гармонировал с цветом кожи Эмили. Стильный бюстгальтер и V-образные трусики на широких завязках подчеркивали стройную талию модели и пышную грудь.

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Девушка позировала на фоне великолепных зеленых пейзажей, а ее тело ярко подсвечивали лучи солнца благодаря светоотражателю. Свои волосы Ратаковски подняла вверх, поэтому на ней можно идеально разглядеть купальный костюм. На сайте ее бренда морской образ стоит почти 200 долларов – по 85 долларов "верх" и "низ".



Сексуальная Эмили Ратаковски / Instagram / @inamoratawoman

Днем ранее Эмили также опубликовала соблазнительное фото в домашнем костюме, состоявшем из оранжевых брюк и бежевого топа. Модель сидела на морском побережье в облачную и прохладную погоду.

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