20-летняя испанка Эстер Эспосито завоевала любовь и расположение своих фанатов благодаря популярному сериалу Netflix "Элита" (Élite), где исполнила одну из главных ролей. Ее популярность возросла, поэтому инстаграм-страница звезды является настоящим гламурным дневником, где девушка часто публикует обольстительные фото.

Одним из таких Эстер Эспосито поделилась день назад. Девушка загорала под солнечными лучами и решила запечатлеть такой момент на снимке. Она лежала на просторном лежаке с белым полотенцем, надев стильный красный купальник. Бюстгальтер подчеркнул грудь актрисы, а крошечные трусики – ее стройный живот и ноги.

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"Сиеста на солнце", – прокомментировала свое пикантное фото Эстер. Девушка едва прикрыла рукой лицо, а другой рукой пикантно придерживала бикини.



Эстер Эспосито / Instagram / @ester_exposito

Ее коллеги по кино, а также другие преданные фанаты засыпали звезду комплиментами: "Милая маленькая куколка", "Бомба", "Кажется, это слишком идеально" и прочее. Пока неизвестно, будет ли звезда принимает солнечные ванны на собственном дворе или на отдыхе у моря, или это совсем архивное фото, но оно сильно понравилось пользователям: 7 миллионов предпочтений – этому подтверждение.

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