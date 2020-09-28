Знаменитые испанские красавицы Мария Педраса и Эстер Эспосито совершили пикантные светские выходы. На днях звезды сериала "элита" присоединились к кинофестивалю в Испании, где предстали перед камерами в сексуальных костюмах и прозрачных платьях.

Как сообщает 24 канал, после проведения Венецианского кинофестиваля немало светских мероприятий возобновили работу во время пандемии. В частности, представители кинофестиваля в Сан-Себастьяне решили не отменять светское событие, учтя советы ВОЗ. Поэтому топовые испанские актеры и режиссеры смогли покрасоваться на красной дорожке, сохраняя социальную дистанцию.

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Среди приглашенных гостей кинофестиваля были испанские красавицы Мария Педраса и Эстер Эспосито. Актрисы получили бешеную популярность благодаря сериалу "Элита", что выходит на Netflix. Обе красавицы выбрали для кинособытия особые жаркие наряды, которые привлекли внимание всех мировых СМИ.

Мария Педраса на кинофестивале

На выходных Мария Педраса совершила сразу несколько светских выходов, каждый из которых отметился пикантностью. Для первого дня кинофестиваля в Сан-Себастьяне актриса выбрала трендовый штанный костюм, который дополнила топом и обувью без каблуков. Перед выходом на красную дорожку звезда "Элиты" устроила фотосессию в гостиничном номере, где предстала перед поклонниками топлес.

А уже на закрытии кинофестиваля Мария Педраса красовалась в сексуальном и в то же время элегантном наряде. Испанская красавица позировала перед камерами в прозрачном черном платье от Valentino.

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Новые фото Эстер Эспосито

Не менее сексуальным эпатажем отметилось появление на красной дорожке Эстер Эспосито. Коллега Марии Педрасы по сериалу "элита" подобрала для гала-вечера стильный черный костюм с пиджаком на голое тело. Сексуальный и трендовый наряд знаменитая модница выбрала из коллекции Dolce&Gabbana.