Знамениті іспанські красуні Марія Педраса та Естер Еспосіто здійснили пікантні світські виходи. Днями зірки серіалу "Еліта" долучились до кінофестивалю в Іспанії, де постали перед камерами у сексуальних костюмах та прозорих сукнях.

Як повідомляє 24 канал, після проведення Венеційського кінофестивалю чимало світських заходів відновили роботу у час пандемії. Зокрема, представники кінофестивалю в Сан-Себастьяні вирішили не скасовувати світську подію, врахувавши поради ВООЗ. Відтак топові іспанські актори та режисери змогли покрасуватись на червоній доріжці, зберігаючи соціальну дистанцію.

Дивіться також Найгарячіші красуні із серіалу "Еліта": фото, які розбурхали мережу

Серед запрошених гостей кінофестивалю були іспанські красуні Марія Педраса та Естер Еспосіто. Актриси отримали шалену популярність завдяки серіалу "Еліта", що виходить на Netflix. Обидві красуні обрали для кіноподії особливі спекотні вбрання, які привернули увагу всіх світових ЗМІ.

Марія Педраса на кінофестивалі

На вихідних Марія Педраса здійснила одразу кілька світських виходів, кожен з яких відзначився пікантністю. Для першого дня кінофестивалю в Сан-Себастьяні акторка обрала трендовий штанний костюм, який доповнила топом і взуттям без підборів. Перед виходом на червону доріжку зірка "Еліти" влаштувала фотосесію в готельному номері, де постала перед прихильниками топлес.

А вже на закритті кінофестивалю Марія Педраса красувалась у сексуальному і водночас елегантному вбранні. Іспанська красуня позувала перед камерами у прозорій чорній сукні від Valentino.

Гаряче Найсексуальніші образи Венеційського кінофестивалю

Нові фото Естер Еспосіто

Не менш сексуальним епатажем відзначилась поява на червоній доріжці Естер Еспосіто. Колега Марії Педраси по серіалу "Еліта" підібрала для гала-вечора стильний чорний костюм з піджаком на голе тіло. Сексуальне і трендове вбрання знаменита модниця обрала з колекції Dolce&Gabbana.