20-річна іспанка Естер Еспосіто завоювала любов та прихильність своїх фанатів завдяки популярному серіалу Netflix "Еліта" (Élite), де виконала одну з головних ролей. Її популярність зросла, відтак інстаграм-сторінка зірки є справжнім гламурним щоденником, де дівчина часто публікує звабливі фото.

Одним з таких Естер Еспосіто поділилась день тому. Дівчина засмагала під сонячним промінням і вирішила зафіксувати такий момент на знімку. Вона лежала на просторому лежаку з білим рушником, одягнувши стильний червоний купальник. Бюстгальтер підкреслив груди актриси, а крихітні трусики – її стрункий живіт та ноги.

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"Сієста на сонці", – прокоментувала своє пікантне фото Естер. Дівчина ледь прикрила рукою обличчя, а іншою рукою пікантно притримувала бікіні.



Естер Еспосіто / Instagram / @ester_exposito

Її колеги по кіно, а також інші віддані фанати засипали зірку компліментами: "Мила маленька лялечка", "Бомба", "Здається, це надто ідеально" та інше. Наразі невідомо, чи зірка приймає сонячні ванни на власному подвір'ї або на відпочинку біля моря, чи це зовсім архівне фото, але воно неабияк сподобалось користувачам: 7 мільйонів вподобань – цьому підтвердження.

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